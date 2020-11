LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🍃🌷

17 de Noviembre

“Ven Espíritu Santo, para que me apasionen los verdaderos valores de la vida y no me deje engañar por los falsos atractivos.

Ven, para que reconozca que un acto de amor vale oro, y que un acto de puro egoísmo no es más que paja y basura.

Ven, para que vea la luz cada vez que recuerde a Jesús, y reconozca las oscuridades de los falsos modelos, que sólo promueven el placer vacío y egoísta.

Ven, para que recuerde que vale la pena entregarse generosamente, y que no vale la pena encerrarse en la melancolía y la vanidad.

Ven, para que no olvide que mi vida no termina en esta tierra, y que estoy llamado a un Reino celestial, donde la felicidad no tendrá fin.

Ven Espíritu Santo, para que gaste mis energías en cosas buenas, y no las desgaste en los falsos valores.

Amén.”

PÍLDORAS DE FE 🌷🍃

Por ese momento difícil que que estás atravesando en este momento, reza así: «Padre de amor, acércate a mi vida, derrama sobre mí todas las bendiciones que sabes que necesito para superar esta crisis. Dame lo que hace falta a mi vida para cambiar y ser una mejor versión de mí mismo. Protégeme de todos los malos deseos, de toda envidia, palabra de maldición y de los que buscan hacerme daño a través de su soberbia y egoísmo. Quiero irradiar tu luz y convertirme en ejemplo de superación y transformación para muchos. Ayúdame a aceptar lo que no puedo cambiar». Amén.