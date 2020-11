LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🍃🌷

27 de Noviembre

“Ven Espíritu Santo, y enséñame a seguir tus impulsos de amor.

Enséñame a intentar cada día reaccionar mejor.

Tú conoces mi debilidad, y sabes cuánto me cuesta cambiar mi forma de vivir.

Sabes cómo me arrastra muchas veces el egoísmo, el orgullo, la comodidad o la tristeza.

Pero enséñame a intentar otra manera de encarar la vida.

Porque sé que bastan esos pequeños intentos para ir cambiando poco a poco mi existencia.

Ven Espíritu Santo, toca mi inteligencia, mi imaginación, mis capacidades, mis gestos, mi sensibilidad.

Tócalo todo con tu gracia, para que me decida a cooperar contigo y así aprenda a vivir mejor.

No quiero conformarme con pedirte una nueva vida. Sé que tengo que entregar algo de mí para alcanzarlo.

Ayúdame Señor. Ven Espíritu Santo.

Amén.”

🌷PÍLDORAS DE FE 🌷🍃

No estás solo, Dios camina contigo y en todo momento Él te hace sentir su presencia poderosa. Volver atrás: ¡Ni pensarlo! ¡No tiene sentido! ¡Sigue adelante!, es lo que Dios quiere de ti, que enfrentes las pruebas con valentía, que cierres tus oídos a gritos mediocres, a críticas y calumnias de otros que solo desean verte caer.