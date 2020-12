LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🍃🌷

01 de Diciembre

«Espíritu Santo, tú eres vida, tú eres necesario para mí como el aire que respiro. Te doy gracias por el don de la vida, porque es maravilloso existir. Permíteme respirar contigo, Señor.

Te adoro Espíritu Santo, porque así como el aire me rodea y penetra en mí, así también estoy rodeado por ti, me envuelves con tu presencia, lleno de vida en plenitud y de pura alegría, me penetras con tu gracia y me transformas con tu presencia.

¡Gloria a ti, Señor, Espíritu de vida!

Junto con el aire que sale de mis pulmones, llévate todo lo que no me hace feliz, arroja fuera de mí toda impureza, expulsa todas mis angustias y tristezas, todos mis rencores y malos recuerdos, todo egoísmo y mala intención. Llévate todo Dios mío, y déjame sólo tu gracia, tu vida. Quédate tú invadiendo todo mi ser y reinando en mí con tu gozo en medio de mis tareas.

Amén.»

ÍLDORAS DE FE 🌹🍃

¿Dudas del amor que Dios te tiene? “Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes e imposibles, que tu no conocías” (Jeremías 33,3), ¿Lo sigues dudando? Te lo diré de otra manera: “Invócame en los momentos de peligro y yo te rescataré, y tú me glorificarás” (Salmo 50,15) Ten la certeza de que Dios te tiene grabado en lo profundo de su corazón.