🌹LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO 🌹🌿

18 de Diciembre

El Padre Dios y su Hijo Jesús viven en nosotros y nos santifican, pero lo hacen regalándonos el Espíritu Santo. Por eso, podemos decir que el Espíritu Santo es el que toca nuestro interior, el que hace la obra más íntima, el que derrama el amor en nuestras fibras interiores.

Es cierto que el Espíritu Santo siempre nos une a Jesús y al Padre Dios; pero es él quien nos transforma íntimamente para que seamos parecidos a Jesús y nos volvamos cada vez más agradables al Padre.

Los santos padres de la Iglesia utilizaban algunos ejemplos para destacar esa obra tan íntima del Espíritu Santo. Le llamaban, por ejemplo, el dedo de Dios, porque él toma contacto con nuestro corazón y lo sana, lo libera, lo purifica. También decían que es como la punta de un rayo. Porque el Padre Dios es como la fuente oculta de energía que habita en el cielo, el Hijo es el relámpago que lo manifiesta con su luz, y el Espíritu Santo es como la punta de ese rayo que quema la tierra.

También decían que las tres Personas de la Trinidad son como el agua que sacia nuestra sed. Pero el Padre es el manantial deseado de donde brota el agua, el Hijo son los chorros de agua que lo manifiestan y nos alegran, y el Espíritu Santo es el agua que nosotros bebemos y nos refresca.

🌹PÍLDORAS DE FE 🌹🌿

Cuanto más te quejes de esa incómoda situación, peor se verá, y hasta puede que la transformes en algo que se vean más grande que tu fe. No te dejes llevar por circunstancias difíciles, no permitas que ellas dirijan el timón de tu vida. Pon todas tus fuerzas en Jesús. Su amor no falla. Repite en este instante «¡Cuánto te Amo mi Dios! Eres mi fortaleza, mi refugio seguro, mi luz que nunca se apaga y mi remanso de paz» Sé optimista y fuerte para superar la prueba. Confía en Dios quien es el dueño de tu vida, a quien todo le pertenece. Él te sostendrá en todas tus caídas. La fuerza de Dios siempre irá delante de ti allanándote el camino para que no tropieces y fortalecerte para seguir avanzando. «Confía en Dios y Él vendrá en tu ayuda. Endereza tus caminos y espera en Él». (Eclesiástico 2,6) Amén