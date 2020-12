LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO 🍃💫

19 de Diciembre

Para cambiar el mundo es necesario que demos el testimonio de una vida ejemplar, que seamos modelos de entrega, de responsabilidad, de generosidad, de honestidad, de alegría. Pero también, algunas veces, es necesario hablar de Jesús. Con respeto, con delicadeza, con humildad, pero también con convicción, amor y entusiasmo, hablar de él. Normalmente no hacen falta muchas palabras. Hay formas sencillas de hablar de él y de reconocer nuestra fe. Por ejemplo, teniendo una imagen suya en la entrada de nuestra casa, o llevando un rosario en el cuello, o bendiciendo la mesa. Son pequeños testimonios que hacen presente a Jesús en el mundo.

El Espíritu Santo no nos hará completamente perfectos en esta vida, pero nos ayudará a sacar lo mejor de nosotros mismos, para que Jesús se refleje en nuestra forma de vivir.

Ese testimonio, si es auténtico, termina contagiando, y cambiando las cosas. No cambiaremos el mundo entero, pero si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, algo cambiará en nuestro pequeño mundo, y eso en definitiva será bueno para todos.

🌹PÍLDORAS DE FE 🌹🌿

Grandes cosas pueden sucederte hoy si confías en la misericordia de Dios ¡Dile no al desánimo! Dios te va colmando con su gracia a medida que le abres tu corazón. Su amor por ti es TAN INMENSO que, si se lo permites, Él podría ayudarte a pulverizar todo indicio de ansiedad que intente apoderarse de tu corazón ¡Créelo!