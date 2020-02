PÍLDORAS DE FE *

Pide a Dios la fuerza necesaria para creer y vencer. Pídele que haga renovar tu valor y te acreciente la valentía en tu debilidad, créelo, ¡Él lo hará! Vuelve a soñar con más intensidad, libérate de tus miedos con el poder de la oración y lucha por aquello que te devuelva la alegría. Ánimo [Redacción:Pildorasdefe.net]

*LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO*

*20 de Febrero*

«Ven Espíritu de amor. Todo mi ser ha sido creado para amar, pero muchas veces elijo el egoísmo.Yo sé que todo lo que me regalas es para que lo comparta. Tú quieres llenarme de cosas bellas para que sea como un cántaro que sacie la sed de los demás.Me has elegido para que comunique un poco de felicidad a los hermanos. Pero me cuesta compartir mis cosas y dar mi tiempo a los hermanos.Abre mi corazón egoísta, Espíritu de amor, para que pueda disfrutar dándome a los demás.No dejes que me prive de esa alegría de un corazón generoso. No dejes que me quede encerrado sólo en mis propias preocupaciones y ayúdame a descubrir a Jesús en cada hermano.Ven Espíritu Santo.Amén.»