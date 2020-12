LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO 🌹🌿

20 de Diciembre

«Espíritu Santo, ven.

A veces te imagino delicado como una paloma, tibio como un soplo de pura suavidad, sereno y discreto como una caricia. Y eso es verdad.

Pero no quiero olvidar que eres también el Dios todopoderoso, junto con el Padre y el Hijo, lleno de poder ilimitado, capaz de crearlo todo y de destruirlo todo en un instante, Dios altísimo, omnipotente y glorioso. Por eso invoco tu poder divino y te pido que te hagas presente en mí con toda su potencia.

Ven Espíritu divino, a destruir todo mal en mi ser, a aniquilar todo sentimiento de odio o de venganza, todo egoísmo y toda vanidad absurda.

Ven a reducir a cenizas mi orgullo que me lleva a sentirme diferente, superior, elegido, especial. Ven para que reconozca mi tremenda pequeñez y mi oscura debilidad, de manera que nunca más pretenda confiar en mi grandeza, y más bien me arroje confiado a tu voluntad y a tu fuerza.

Ven, todopoderoso, para que nunca más opte por la mentira, la apariencia o la indiferencia. Ven para que de una vez por todas me decida a luchar y a morir sólo por el bien, la verdad y la belleza.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PÍLDORAS DE FE 🌹🌿

Con su poder y su amor, Dios te fortalece el corazón para que sea MAS GRANDE que tus sufrimientos. Jesús también tuvo sus batallas, resistió, oró y venció, con su poder, tú también puedes. Si lo crees desde ahora, todo mejorará. Dios hará de ti una gran obra pero debes primero aceptar los cincelazos. Todo pasa para bien.