🌹LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO 🌹🌿

24 de Diciembre

El Espíritu Santo engendró a Jesús en el seno de María. Dice el Evangelio que ella «concibió un hijo por obra del Espíritu Santo» (Mateo 1,18).

De la misma manera, el Espíritu Santo puede hacer nacer a Jesús en nuestro interior, para que Jesús alegre nuestro corazón.

Pero no basta decir esto, que hoy se repite mucho. Porque la Navidad no es una celebración puramente íntima, no es un encuentro entre mi corazón y Jesús, como si no existiera nada más. El Espíritu Santo quiere hacer renacer a Jesús en toda mi existencia: en mi trabajo, en mis proyectos, en mis relaciones, en mi familia. Y lo más importante es que Jesús nazca entre nosotros, para ayudarnos a crear un mundo mejor, de fraternidad y justicia.

Porque a él no le agradamos sólo por nuestros dulces sentimientos, sino por nuestra docilidad llena de amor que nos lleva a comunicar a los demás lo que hemos recibido. El Espíritu Santo siempre busca crear vida comunitaria, y una vida comunitaria cada vez más generosa y ejemplar. Por eso, a él no le basta con hacer nacer a Jesús en la intimidad de cada uno, sino en la vida compartida de cada familia, de cada grupo, de cada comunidad.

PÍLDORAS DE FE 🌹🌿

En estos momentos hacemos una poderosa oración por todos aquellos que se sienten llenos de ansiedad, cansados, agobiados y sin fuerzas, para ti en especial que estás leyendo este mensaje ahora, una ORACIÓN a Dios con todo el corazón para que una bendición de paz, de salud, de alegría y esperanza llegue a tu vida y a la de los tuyos ¡Sé valiente! Dios sigue de tu lado aunque sientas quemar el frío de la soledad ¡NO ESTÁS SOLO! Pronto vendrá el Niño Dios, abre tu corazón para que con su presencia sane todo lo que tenga que sanar para que puedas seguir mirando al mundo con los ojos de la FE. Confía y persevera, has sido creado para logros y triunfos y nadie podrá arrebatarte eso con Dios como amigo y aliado en todo. Amén.