LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌹🌿

29 de Diciembre

«Ven Espíritu Santo, y ayúdame a poner en tu presencia todo lo que me preocupa, todo lo que me inquieta, todo lo que perturba mi paz.

Tú sabes cuáles son mis preocupaciones más profundas, pero hoy quiero contártelas, porque es mejor compartirlas contigo que pretender enfrentarlas con mis pocas fuerzas humanas.

Escúchame Señor, porque clamo a ti con toda mi alma, a ti levanto mis brazos y te ruego que me auxilies.

Quiero decirte todo lo que a veces me preocupa: mi salud, mi trabajo, mis seres queridos, mis necesidades, y todo lo que me perturba y me inquieta. Toma todo eso, y ocúpate también tú conmigo. Ven Espíritu Santo, porque así no me sentiré solo con el peso de la vida, y podré caminar y avanzar con ganas. Ven para que pueda experimentar tu dulzura, tu gozo, tu fuerza. Dame la gracia de ver que, aunque todo pasa, lo que nunca se acaba es tu amor, y con ese amor puedo enfrentarlo todo.

Amén.»

PÍLDORAS DE FE 🌹🌿

Dios ayuda a que la fuerza de tu corazón sea más grande que las calamidades que hayan en tu vida. Ten fe, porque ninguna situación difícil es más grande que su poder. Guarda esto en tu mente: Las tristezas, decepciones, luchas y confrontaciones también las vivió Jesús y las superó. Con su fuerza y su amor, tú también puedes ser un vencedor. Debes comenzar a creer desde ya y estar seguro que nada será igual, que todo será mejor con Dios de tu lado. Él te ayudará a superar todos los obstáculos y te sostendrá en la debilidad. Solo Dios puede transformar cada una de tus tristezas en un «Te amo» cada lamento en un «Yo te consuelo» y cada problema en un «Yo soy tu auxilio». Él es tu paz y consuelo. Quien Ora se fortalece. Quien se fortalece avanza. Quien avanza llega a la meta. Quien llega a la meta consigue la corona de la vida, rompe sus ataduras y repotencia su espíritu