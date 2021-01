💙 LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💙🌿‼️

En la Palabra de Dios, el Espíritu Santo se nos presenta como un fuerte ruido, que resuena potente, que sorprende, que admira:

«Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto, vino del Cielo un ruido, como si fuera una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban» (Hechos 2,1-2).

¿Por qué ese ruido estremecedor, por qué ese viento atronador, ese inesperado trueno que descoloca a quienes lo escuchan?

Porque el Espíritu Santo es como un grito de amor que vuelve a despertar a los que están adormecidos, desganados, melancólicos. A esos que han perdido el entusiasmo en la vida y son como una vela que se apaga, el Espíritu Santo en algún momento les resuena en el corazón y les grita: «¡Despierten, salgan, vivan!».

Cuando parece que ya no podemos escuchar nada interesante, nada que nos anime, nada que nos estimule, el Espíritu Santo aparece como un grito en el alma: «¡No te sientas solo, aquí estoy, vamos!»

Por eso San Agustín, después de su conversión, decía: «Señor, has gritado, y has vencido mi sordera».

Pidamos al Espíritu Santo que nos despierte y nos devuelva las ganas de caminar, de avanzar, de luchar; que nos regale el santo entusiasmo de los que se dejan llevar por él.

💙PÍLDORAS DE FE 💙🌿

Permite que en este bello día, Jesús te ilumine en todas tus decisiones. Que tus pasos vayan dirigidos por su mano poderosa. Ten fe y no divagues en tus pensamientos, porque el tiempo que dediques en tu mente pensando en miedos y preocupaciones te robará las expectativas y la fe, con la cual Dios obra sus maravillosos milagros. ¡Ánimo!, Dios abrirá caminos y te dará la fuerza para recorrerlos. Confía en que todo saldrá bien