LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO 🍃💫

22 de Enero

«Ven Espíritu Santo, y ayúdame a mirarme a mí mismo con cariño y paciencia.

Enséñame a descubrir todo lo bueno que sembraste en mí, y ayúdame a reconocer que en mí también hay belleza, porque soy obra de un Padre divino que me ama y me ha dado su Espíritu.

Sabes que a veces me duelen los recuerdos de errores que he cometido. Ayúdame a mirarme como Jesús me mira, para que pueda comprenderme y perdonarme a mí mismo.

Ven, Espíritu Santo, derrama en mí toda tu fuerza, para que pueda comenzar de nuevo y no me desprecie a mí mismo.

No permitas que me dominen los remordimientos, porque tu amor siempre me permite comenzar de nuevo.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PÍLDORAS DE FE 💙🌿

Dios te ama y Él te quiere bendecir en grande. Confía en su poder sanador. El hecho de que no hayas logrado las cosas como las has planeado, no quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. Dios está trabajando en tu vida ahora, ÉI está obrando en tu favor. Dios ha preparado grandes cosas para ti. Dios ha preparado lo mejor. «El Señor te haga triunfar en el momento del peligro». (Salmo 20,2)