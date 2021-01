LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO

🍃💫

23 de Enero

Uno de los aspectos más fuertes de nuestra existencia es el deseo de vivir intensamente. Eso es lo que lleva a muchos jóvenes a tomar un auto y llevarlo a toda velocidad, o a buscar drogas excitantes, o a desbocarse en relaciones sexuales cada vez más desenfrenadas, etc.

Es mejor que no nos engañemos con esas falsas fuentes de vida. Cultivemos lo más grande y noble que tenemos, la vida interior. Si no lo hacemos, buscaremos cada vez más esas falsas experiencias que nos engañan, y cada vez nos sentiremos más muertos por dentro.

Algunos viven confundidos, creyendo que entregarse al Espíritu Santo es peligroso, como si él pudiera quitarles el entusiasmo por vivir. Nada más contrario a la realidad. Porque el Espíritu Santo es vida, vida pura, vida plena, vida divinamente intensa, vida total. Y si algo en este mundo tiene vida, es porque allí está el Espíritu Santo derramando una gota de su vida infinita. Leamos cómo lo dice la Biblia: «El Espíritu es el que da la vida» (Juan 6,63). «La letra mata, pero el Espíritu da vida» (2 Corintios 3,6).

💙PÍLDORAS DE FE 💙🌿

En todo momento, mira hacia arriba, hacia el único y poderoso Dios que puede entregarte la fuerza para resistir las ventiscas más violentas y salir adelante. Llama y se te abrirá, pide y se te dará. No hay petición que a Dios se le escape, no hay situación que vivas que Dios no tenga bajo su control y por la cual Él quiera manifestar su poder. Recuerda que tu Dios es un ¡Dios de protección y de amor! El Dios de los consuelos ¡Sigue adelante!, confía en que su mano amiga te sostiene y te va llevando por caminos de bien. No te dejes arrastrar por el pesimismo. No importa cuáles sean los obstáculos a superar ni su tamaño, la gracia de Dios siempre será MÁS GRANDE, Él es el Dios de lo imposible. La fuerza de Dios te acompaña en todos tus caminos si a Él recurres. Su amor no cambia, no se cansa, no se desgasta, Él quiere darte abundantes bendiciones ¡Confía!