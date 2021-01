LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO 🍃💫

28 de Enero

«Ven Espíritu Santo. Hoy quiero entregarte mi futuro, hasta el último día de mi vida. Quiero caminar iluminado por tu divina luz, para saber adonde voy, para no desgastar energías en cosas que no valen la pena.

No quiero obsesionarme por el futuro. Y por eso, prefiero entregarlo en tu presencia y dejarme llevar por tu impulso. Espíritu Santo, sana mi ansiedad, para que acepte que cada cosa llegue a su tiempo y en su momento.

Y sana mis miedos, para que pueda confiar en tu auxilio y me deje guiar siempre.

Tú que sabes lo que más me conviene, oriéntame y condúceme cada día, y protégeme de todo mal.

Ven Espíritu Santo y toma mi futuro.

Amén.»

PÍLDORAS DE FE 💙🌿

Siempre vale la pena sonreír y seguir adelante, aunque la prueba por la que estés atravesando parezca insoportable, sonríe y mantén el entusiasmo. La sonrisa es una poderosa aliada contra la apatía y el miedo, es capaz de iluminar el rostro de quien la recibe y regala esperanzas en medio del dolor. Sonríe siempre, aunque el dolor quiera abatirte, aunque el sufrimiento toque a tu puerta, enséñale al mundo que el amor es un poderoso instrumento que Dios ha puesto en tu corazón. Sonríele a la vida, sonríele al tiempo y a toda circunstancia difícil, sonríele al mundo y comienza a restar tristezas y sumar felicidad a tus seres amados. Ni los problemas, ni las turbulencias o tempestades, ni los que buscan hacerte daño podrán detener al que camina alegremente con Dios. Sonríe y ama