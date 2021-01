LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO

Enero 29

En la encíclica Dominum et Vivificantem»(57) Juan Pablo II invita a invocar al Espíritu que da la vida, para poder enfrentar los signos de muerte y las tentaciones de muerte que hay en el mundo actual.

Hay variadas maneras de elegir la muerte: los excesos, la venganza, la melancolía, el encierro, evadirse con la televisión, con internet, y muchas formas más.

Sería bueno preguntarme qué formas de muerte se han ido metiendo en mi vida, qué esclavitudes me han ido ahogando y no me permiten sentirme realmente alegre, feliz, vivo.

En un momento de oración ruego al Espíritu que entre en esos sectores oscuros y enfermos de mi existencia, le entrego esos lugares de mi ser y de mi vida cotidiana, y trato de liberarme para siempre de esos falsos dioses que no me dan la vida, sino que me la consumen inútilmente.

Monseñor Víctor Fernández

Apóstoles de su Amor

PÍLDORAS DE FE 💙🌿

¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te preocupas?, tu esperanza debes ponerla siempre en Dios. Recuerda que Dios es experto en cambiar tus fracasos en victorias. Da gracias a Dios en todos los momentos, buenos y no tan buenos, ya que Él pensó en ti y permitió que existieras porque confía en que tú puedes ser una bendición para otros, sobre todo para los tuyos. ¡Confía! Porque cuando depositas tu confianza en Dios, cualquier adversidad se convierte en nada, porque la Gracia que recibes es una arrolladora fuerza que aplasta y derriba todos los obstáculos ¡CRÉELO! ¡Vamos!, te invito a que en este día busques una relación sincera con Dios. Ora por un instante, invócalo, siéntelo, descúbrelo. Él siempre estará dispuesto a escucharte y estimulará tu fe de una forma MARAVILLOSA e INIMAGINABLE si tú se lo permites ¡Ánimo!