Los Cinco Minutos del Espíritu Santo

sábado, 30 de enero de 2021

Ven Espíritu Santo. Hoy quiero entregarte todo, para vivir con plena libertad interior, sin aferrarme a nada, sin apegos que me esclavicen. Muchas veces me hago esclavo de tantas cosas y no soy capaz de renunciar a ellas. Así me lleno de tristezas e insatisfacciones.

Ven Espíritu Santo, toca mi corazón y regálame un santo desprendimiento, para que no pierda la paz cuando no logro conseguir algo, y para que no me angustie cuando algo se acaba.

Quiero caminar liviano, sin tanto peso en mis hombros. Quiero respirar libre, sin estar atado a tantas cosas y personas. Quítame esos apegos, Espíritu de libertad, para que pueda caminar alegre y sereno.

Amén.»

PÍLDORAS DE FE 💙🌿

No temas, tú no eres un «olvidado» de Dios, Él mira en silencio todo lo que haces. Tus esfuerzos no pasan desapercibidos, Dios sabe lo que te está ocurriendo. Dios te quiere consolar entre sus brazos y hacerte sentir amado y valioso. Hoy te lanzo este desafío: ¡Sigue luchando! ¡No te des por vencido!, tu fe no depende de cómo te sientas ¡No dejes de creer! La fe puede llevarte a ver cosas sorprendentes en tu vida. Aunque no lo puedas ver ahora, Dios camina a tu lado y está obrando planes prósperos para ti, a fin de darte un futuro y una esperanza prometedora. Sonríe a pesar de todo, a pesar de las circunstancias difíciles, resiste la prueba con valentía y alegría, que pronto Dios te dará tu recompensa. ¡Ánimo!