LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO

02 de Febrero

El que se empeña en encontrar su fortaleza en lo exterior, se va vaciando cada vez más por dentro, y va creando una horrorosa debilidad interior. Eso le hará experimentar cada vez más el miedo, y la desesperación porque todo se le acaba. Al mismo tiempo, va creciendo un tremendo rechazo por todo lo que sea límite o dolor. Por eso, en realidad sufre mucho más por el miedo a la enfermedad que lo que sufriría por la enfermedad misma.

Pero el hombre lleno del Espíritu, que se deja llevar por la existencia con el impulso de vida del Espíritu Santo, está cada vez más vivo, y así pierde todo temor al desgaste y al paso del tiempo.

Cada vez experimenta una seguridad mayor, vive cada día más «gozo y paz en el Espíritu Santo» (Romanos 14,17).

Por eso, el que ha ido creciendo con el poder del Espíritu Santo, cuando tiene cuarenta años no aceptaría jamás volver a los quince o a los veinte, porque no desea volver a la inseguridad, a los temores, a la fragilidad interior, a la inestabilidad afectiva de los años jóvenes. Prefiere la firme vitalidad que le ha ido dando el Espíritu Santo con el paso de los años, y «en la vejez seguirá dando fruto, y estará frondoso y lleno de vida» (Salmo 92,15). Cada día que pasa es crecimiento, es adquirir una nueva riqueza que lo hace feliz. Por eso ya no le teme al paso del tiempo, al desgaste. Al contrario, el tiempo que pasa le va dejando un tesoro, y sabe que cada desafío lo hará crecer más todavía en una vida que nunca se acaba.

💙PÍLDORAS DE FE 💙🌿

Hoy Dios extenderá sus manos para levantarte en victoria y hacerte sentir su amor. Levanta tu rostro y mira como el Señor quiere restaurar tu vida y ayudarte a salir de cada situación difícil ¡NO TEMAS! Quiero que sepas que las mejores construcciones requieren previamente de grandes demoliciones Dios demolerá todo aquello que no es de provecho para tu vida y construirá en su lugar ¡ALGO GRANDE!, algo completamente sorprendente que hará de tu vida un gran ejemplo de superación, porque Él te ama y eres valioso para Él ¡Confía!