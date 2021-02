LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💙🌿

09 de Febrero

«Ven Espíritu Santo. Hoy te pido que sanes mi miedo al fracaso. Quiero confiar en ti, sabiendo que todas mis tareas de alguna manera terminan bien si dejo que las bendigas y las ilumines. Bendice con tu infinito poder todos mis trabajos y tareas.

Dame claridad, habilidad, sabiduría, para hacer las cosas bien, con toda mi atención, mis capacidades y mi creatividad. No dejes, Espíritu Santo, que descuide mis trabajos, que me deje llevar por la comodidad o el desaliento. Tómame para que pueda ver qué hay que hacer en cada momento, y capacítame con tu poder.

Quiero trabajar firme y seguro con tu gracia. Sé que con tu ayuda todo terminará bien, y que si cometo algún error, también de eso sacarás algo bueno para mi vida.

Ven Espíritu Santo.

PÍLDORAS DE FE 💙🌿

A Dios no se le escapa ningún detalle y todo lo tiene bajo control. Siempre ha estado contigo, lo que sucede es que en medio de los problemas no lo has sabido reconocer. No te desanimes, todavía puedes ser un vencedor, pues Dios obrará en tu favor si de verdad lo crees. Él te ha capacitado con el poder de sacar lo mejor de cada crisis. No lo olvides: Él transforma los problemas en bendición ¡Confía!