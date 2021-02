LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💙🌿

11 de Febrero

«Espíritu Santo, yo sé que eres más grande y más bello que todos mis sentimientos y emociones, que no te puedo abarcar con mi sensibilidad herida.

Tú no eres como yo te siento a veces, porque eres incapaz de hacerme daño, de absorberme o de dominarme a la fuerza. Eres una infinita delicadeza.

Espíritu Santo, a veces experimento mi pequeñez ante tanta grandeza, y escapo de ti como si pudieras hacerme daño. Perdona esas tonterías de mi corazón pequeño.

Olvido que tu poder es el que me hace fuerte, que me da la vida y me sostiene, y que todo viene de tu amor divino.

Dame la gracia de dejarte actuar, para que pueda gozar de tus delicias, para que pueda cantar de gozo en tu presencia.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PÍLDORAS DE FE 💙🌿

Te recuerdo que tú tienes a un DIOS PODEROSO capaz de crear nuevas las cosas y hacer todo aquello que creías imposible realizar con tus fuerzas. No permitas que alguna oscura realidad te limite ¡NO TE DETENGAS! Avanza y lucha por ese sueño que Dios pondrá todas las fuerzas en tu corazón si te cobijas en su amor ¡ÁNIMO!