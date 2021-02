LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💙🌿

12 de Febrero

Puede suceder que a lo largo de una oración descubramos que la causa de nuestros miedos es una mala experiencia que hemos tenido y que está siempre reapareciendo en nuestros recuerdos. Entonces, tendremos que detenernos cada día a pedir al Espíritu Santo que sane ese recuerdo, que derrame su poder, que nos regale una firme confianza para que esa herida sane y cicatrice. Algo que puede ayudarnos, es atrevernos a revivir con la imaginación la escena en que tuvimos un fuerte dolor, y hacer presente a Cristo en ese momento abrazándonos, rescatándonos, liberándonos de ese problema, arrancándonos de ese lugar.

Y si no conocemos la raíz profunda, la causa de nuestros temores, pidamos al Espíritu Santo que él se apodere de nuestro grito interior que no sabe expresarse, que él se exprese de un modo liberador. Porque «el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, ya que nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables» (Romanos 8, 26).

💙PÍLDORAS DE FE 💙🌿

Dios es Grande, incomparable y fiel. Él te ha prometido estar contigo en las buenas y en las malas, en todos los momentos de tu vida. ¡CONFÍA EN SU AMOR! Él es Inigualable, comprensivo, santo, perfecto, ¡maravilloso!, su mano te sostiene aún a pesar de tus caídas, restaurará tus fuerzas para volver a levantarte y seguir adelante ¡Ánimo! Que la Virgen Santísima te acompañe