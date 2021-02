LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO 🍃💫

13 de Febrero

Los hermanos de Oriente han desarrollado una profunda devoción al Espíritu Santo y nos han dejado hermosas oraciones. Oremos con una de ellas:

«Ven, Espíritu Santo,

ven, luz verdadera.

Ven, misterio escondido.

Ven, realidad inexplicable.

Ven, felicidad sin fin.

Ven, esperanza infalible

de los que serán salvados.

Ven, tú que despiertas a los que duermen.

Ven, vida eterna.

Ven, tesoro sin nombre.

Ven, persona inconcebible.

Ven, luz sin ocaso.

Ven, resurrección de los muertos.

Ven, oh potente, tú que siempre haces y rehaces todo y todo lo transformas con tu solo poder.

Ven, oh invisible, sutil.

Ven, tú que permaneces inmóvil, y sin embargo en cada instante te mueves todo entero y vienes a nosotros que estamos en los infiernos, tú que estás por encima de los cielos.

Ven, oh nombre predilecto y repetido por todas partes, del cual nos es absolutamente imposible expresar su ser o conocer su naturaleza.

Ven, gozo eterno.

Ven, corona incorruptible.

Ven, cinturón cristalino, adornado de joyas.

Ven, púrpura real, verdaderamente soberana.

Ven, tú que has deseado y deseas mi alma miserable.

Ven, tú el Solo en el solo, porque ya ves, yo estoy solo.

Ven, tú que has llegado a ser tu mismo deseo en mí, tú que me has hecho desearte, tú absolutamente inaccesible.

Ven, mi soplo y mi vida.

Ven, consolación de mi pobre corazón.

Ven, mi alegría, mi gloria y mi delicia para siempre.»

Simeón, el Nuevo Teólogo

PÍLDORAS DE FE 💙🌿

No te rendirás, porque no estás solo, Dios camina contigo y en todo momento Él te hace sentir su presencia poderosa. Volver atrás: ¡Ni pensarlo! ¡No tiene sentido! ¡Sigue adelante!, es lo que Dios quiere de ti, que enfrentes las pruebas con valentía, que cierres tus oídos a gritos mediocres, a críticas y calumnias de otros que sólo desean verte caer. Cierra tus ojos a los dedos acusadores y camina con la esperanza firme en las promesas de amor de un Dios que te ama con locura. Ánimo [Autor: Qriswell J.Q. Escritor Católico