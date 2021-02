LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💙🌿

17 de Febrero

«Ven Espíritu Santo, y mira todos los miedos que guardo dentro de mí. Te ruego que sanes todo temor, para que pueda caminar seguro en tu presencia.

Mira a esta creatura que te suplica, no me abandones, fortaleza mía. Tú eres como un escudo protector, y si tu fuerza me rodea no tengo nada que temer.

Cúbreme con tu potencia, y no permitas que ningún violento me haga daño, no dejes que algún espíritu dominante pretenda adueñarse de mi vida.

Aleja de mí a todos los que quieran aprovecharse de mí. Tú me protegerás de los envidiosos y de los que no se alegran con mis éxitos y alegrías. Tú me protegerás de los peligros imprevistos.

Deposito en ti toda mi confianza. Yo acepto a Jesús como Señor de mi vida, todo mi ser es suyo. Por eso confío en tu protección, Espíritu Santo, y dejo ante ti todos mis temores.

Ven Espíritu Santo.

Amén».

PÍLDORAS DE FE 💙🌿

La asistencia divina de Dios es la que te sostiene cuando las fuerzas te faltan, la que te anima a no abandonar. Aunque los demás te fallen, Dios se mantendrá a tu lado. No dudes de su bondad, es infinitamente ¡GRANDE! Te invito a vivir hoy con intensidad, con fe. Allá afuera, hay un mundo cargado de esperanzas y que necesita urgentemente de ti. ¡Avanza con pasos de fe!