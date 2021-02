lOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💙🌿

23 de Febrero

«Ven Espíritu Santo. Porque yo fui creado para encontrar la felicidad, la verdadera paz, el gozo más profundo, pero todo eso sólo se encuentra en ti. Las cosas de este mundo me dan alguna felicidad, pero al final siempre me dejan vacío y necesitado.

Por eso te ruego, Espíritu Santo, que me des la gracia de abrirte mi interior y de amarte con todo mi ser, para alcanzar el gozo que vale la pena. Quiero gozar de tu amistad, tu cariño, tu abrazo de amor, tu fuego santo. No permitas que me absorban las cosas del mundo y tócame con la caricia suave y feliz de tu ternura.

Ven Espíritu Santo, para que pueda entrar en el corazón de Jesús, para que sienta el llamado del Padre Dios que siempre me espera.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PÍLDORAS DE FE 💙🌿

Dios, tiene algo importante que decir hoy: «Confía en mi Amor, en mis Promesas, en mi Palabra, en los Milagros que puedo hacer en tu vida. ¿Qué haces buscando respuestas en supuestos videntes, brujas, horóscopos, cartas astrales?, ¿No te basto Yo? Estás a una Biblia de distancia de tocar mi corazón, bendecirte y derramar maravillas sobre tu vida. ¡Créelo! Ven, «clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes e imposibles, que tú no conocías». (Jer. 33,3), ¿Aún lo dudas? Te lo diré de otra manera: «Invócame en los momentos de peligro y yo te rescataré, y tú me glorificarás». (Salmo 50,15)

😇AVISOS PARROQUIALES🕊️🌿

6° dia de la Cuaresma ‼️

HOY TE HARIAS TIEMPO PARA 🙄 …⁉️

1-🙏ORACION

2- 😊AYUNO DE ALGUITO (Celular, criticas, …)

3- 👏🏻PENITENCIA

4- 🤝🏻CARIDAD(Qué podés dar a un necesitado?)

🙃Te animas a prepararte mejor para esta Cuaresma ⁉️