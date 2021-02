LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

27 de Febrero

El Espíritu Santo es Dios. Por eso podemos dirigirnos a él con estas hermosas palabras de los Salmos:

«Señor, qué precioso es tu amor. Por eso los humanos se cobijan a la sombra de tus alas, se sacian con tu hermosura y calman la sed en el torrente de tus delicias» (Salmo 36,8-9).

«Dios mío, yo te busco, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela como una tierra reseca y sedienta… Tu amor vale más que la vida, mis labios te adoran. Yo quiero bendecirte en mi vida y levantar mis manos en tu nombre. Y mi alma se empapará de delicias y te alabará mi boca con cantos jubilosos… Me lleno de alegría a la sombra de tus alas. Mi alma se aprieta contra ti, y tú me sostienes» (Salmo 63,2-9).

«Señor, en ti me cobijo, no dejes que me quede confundido. Recóbrame con tu amor, líbrame» (Salmo 31,2).

«Es bueno darte gracias, Señor, y cantar a tu nombr

💙PÍLDORAS DE FE 💙🌿

Si pones a Dios en el primer lugar de tu vida, Él te dará todas las fuerzas que necesitas y te ayudará a seguir adelante, venciendo cada dificultad. Verás cómo todas esas trabas que demoraban tu bendición, quedarán destruidas para siempre y nada podrá detener las sorpresas que Dios quiere darte, pues su Poder no tiene límites y su bondad no conoce de fronteras. Confía y da lo mejor de ti. Pon tu mayor esfuerzo y el resultado ponlo en las manos de Dios,

«El hombre

lleva en sí mismo

una sed de infinito,

una nostalgia

de eternidad,

una búsqueda de belleza,

un deseo de amor,

una necesidad

de luz y de verdad

que lo impulsan

hacia el absoluto…

El hombre lleva,

en sí mismo,

el deseo de Dios…».

(Benedicto XVI°)

¡BUEN FIN DE SEMANA!