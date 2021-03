🌾 LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

28 de Febrero

El ser humano tiene también la capacidad de hacer cosas, de prolongarse en una obra, y también allí puede derramarse el Espíritu Santo para que lo vivamos de otra manera.

El Espíritu, que infunde dinamismo, también influye en nuestras actividades, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, no sólo para que podamos hacerlo bien, sino para que esas actividades enriquezcan nuestra vida, para que no sean un peso o una simple obligación. Es decir, el Espíritu Santo puede hacer que esas actividades tengan un sentido, un «para qué» profundo que nos permita hacerlas con interés, con cierto gusto, y que nos sintamos fecundos en esa actividad. Podemos hacer algo por necesidad, o «porque sí», pero también podemos hacerlo como una ofrenda de amor al Señor, o como un acto de amor a los hermanos, a la Iglesia, a la sociedad, o podemos ofrecerlo al Señor por nuestra santificación, o pidiéndole algo que deseamos alcanzar, o uniéndonos con ternura a la Pasión de Cristo, etc. Esto permite que no sólo nos sintamos bien cuando descansamos, sino también cuando trabajamos.

PÍLDORAS DE FE 💙🌿

No sé qué estés viviendo o sufriendo en este momento, o si estás atravesando un momento muy duro que parece que no tiene solución; pero quiero que sepas y recuerdes que Dios te ama mucho y quiere hacerte sentir protegido y amado. Dios desea que lo busques, Él quiere enviarte todo su poder transformador y liberador, si tan solo levantas tu mirada al Cielo y le pides ahora, desde el fondo de tu corazón, que te cubra con su amor y con sus bendiciones. Vamos, resiste, avanza en tu lucha. No es cuestión de lógica, es una cuestión de FE.