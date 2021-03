LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

08 de Marzo

Si hago un repaso de las distintas tareas que realizo, o de las cosas que hago y vivo durante la semana, puedo descubrir que algunos de esos momentos están llenos de Espíritu. ¿Qué significa esto?

Tener Espíritu no es simplemente hacer algo con ganas o con gusto; el asunto es que podamos vivir las cosas con profundidad, con un sentido. Por ejemplo, una enfermedad a nadie le gusta, pero se puede vivir sin sentido, o se puede vivir con profundidad.

Por eso es bueno detenerse cada tanto a descubrir si en la propia vida hay algunas cosas que no tienen Espíritu, porque las hago sólo por obligación, porque no les encuentro sentido, porque me parece que no valen la pena, y sobre todo porque las hago sin amor.

Entonces, habrá que pedirle al Espíritu Santo que se haga presente allí para derramar su luz. Porque cuando lo dejamos entrar, él se hace presente y todas las cosas tienen sentido. Así, la vida deja de ser un conjunto de cosas que toleramos, y empezamos a vivirla a fondo.

🌾PÍLDORAS DE FE🌾

La gracia de Dios es la que te protege, te calma, te consuela y te saca adelante. Dios jamás te rechazará ni te dará la espalda y nunca se olvidará de ti. ¡Déjate encontrar por Él! para que restaure y sane tu vida. Confía en su amor de Padre y deja que Él haga las cosas como sólo Él sabe hacerlas, verás su SANTO PODER actuar sobre ti y los tuyos. ¡Ánimo!