LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

16 de Marzo

El Espíritu Santo quiere hacerse presente en todos los momentos de nuestra vida, no sólo en los instantes de gozo y bienestar, sino también cuando las cosas no van bien, cuando nos sentimos inquietos, inseguros, tristes o perturbados por los problemas que tenemos con los demás o por las cosas que no nos gustan en las actitudes ajenas.

Porque en la vida de todos los días también hay oscuridad y vacío, no todos los momentos ni todas las experiencias son luminosas y felices. Cuando vemos en el mundo tantas pequeñeces humanas, intereses egoístas, falsedades, incomprensión y envidias, se hace muy difícil reconocer allí una presencia de Dios que sea alimento y luz. Muchas veces tenemos esa sensación de que todo es falso, superficial, pura apariencia, engaño y vanidad.

Pero tenemos que recordar que Dios creó este universo, que el Espíritu Santo está en todas partes, que él actúa en medio de la debilidad de los seres humanos, que nos llamó a vivir como hermanos y no a despreciarnos; que tenemos una misión que cumplir para el bien de los demás en lugar de escapar del mundo.

Podemos convencernos de eso, para no aislarnos del mundo. Pero al mismo tiempo, todo eso que nos deja sensación de vacío, nos invita a buscar algo más profundo, a tratar de no caer en la superficialidad. Tenemos que estar en el mundo sin ser del mundo, y poner en el mundo el amor, la entrega, la fidelidad y la honestidad que no encontramos. Eso no significa dejarnos llevar por la negatividad; porque si vivimos mirando lo malo, nos convertiremos en seres impacientes, incapaces de comprender, y entonces tampoco le aportaremos algo bueno a la sociedad. Para eso necesitamos invocar al Espíritu Santo, de manera que no nos dejemos llevar por la negatividad y siempre actuemos en positivo.

🌾 PILDORAS DE FE🌾

Todos atravesamos por algunas dificultades, problemas y necesidades en nuestra vida, pero recuerda: ¡TODO PASA! Repite con fe en este momento: «Padre, en Ti confío, Tú eres el Dueño de la vida, Tú todo lo puedes y todo lo renuevas, Tú todo lo transformas y lo haces útil para tus santos propósitos, porque solo Tú tienes el supremo poder de sanar y de liberar. Te amo y confío en la bendición poderosa que ahora derramas sobre mí». Amén

🙄HOY TENES TIEMPO PARA MI 😇 ⁉️

1-🙏ORACION

2- 😊AYUNO DE … (Celular, criticas, …)

3- 👏🏻PENITENCIA

4- 🤝🏻CARIDAD(Qué podés dar a un necesitado?)

🙃CÓMO VA TU CUARESMA…..⁉️