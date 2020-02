*LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO*

*29 de Febrero*



“Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien, con su gracia preveniente, nos atrae al camino de la oración. Y ya que él nos enseña a orar recordándonos a Cristo, ¿cómo no dirigirnos también a él orando? Por eso la iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y terminar cualquier acción importante… El Espíritu Sato, cuya unción impregna todo nuestro ser, es el Maestro interior de la oración cristiana” (Catecismo de la Iglesia Católica, 2670.2672).Por todo esto, si no sabemos orar, lo mejor es pedirle al Espíritu Santo que no enseñe, que nos estimule, que nos impulse y nos llene de deseos de orar. Él puede poner en nuestra boca lo que tenemos que decir, y a veces ni siquiera hacen falta palabras. Muchas veces el Espíritu Santo nos mueve a expresarnos con el llanto, con una melodía, con un lamento, con un suspiro. Dejemos que sea él quien nos enseñe a orar.

ORACIÓN POR LA SANTIFICACIÓN DE LOS SACERDOTES*

*De Santa Teresita del Niño Jesús*. Oh Jesús, que haz instituido el *SACERDOCIO * para continuar en la tierra la Obra Divina de salvar almas, protege a tus sacerdotes en el refugio de tu Sagrado Corazón. Guarda sin mancha sus manos consagradas, que a diario tocan tu Sagrado Cuerpo y conserva puros sus labios teñidos con tu preciosa Sangre. Haz que se preserven puros sus corazones, marcado con el sello sublime del sacerdocio, y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de tus apóstoles, y que tu Santo Amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas y que como fruto de su apostolado obtengan la salvación de muchas almas, que sean su consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el Cielo. *Amén*

PÍLDORAS DE FE *

Decídete a luchar hoy con valentía, porque, cuando todo empeora, el que es valiente: ¡no se rinde jamás!, ¡Lucha! Si no sabes qué hacer, y estás desesperado, repite simplemente el Nombre poderoso de JESÚS tantas veces como te sea posible y verás milagros florecer en lugares que creías imposible ¡Sigue tu lucha! [Redacción:Pildorasdefe.net]