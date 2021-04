LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

07 de Abril

Mi libertad sin el Espíritu Santo es pura apariencia, porque él es la libertad plena. Donde está él presente hay vida, y si él se retira todo desaparece. Pero además, mientras más esté él presente con su gracia, con su impulso, con su amor, más libre soy. Porque él es pura libertad. Si no dejo que él me impulse, entonces me dejo impulsar por mis deseos, mis insatisfacciones, mi necesidad de poseer, y así cada vez necesito más cosas para sentirme bien, y nada me conforma.

Por eso, en lugar de ser libre, me vuelvo un triste esclavo de mis impulsos naturales, y me convierto en una veleta descontrolada que se mueve donde la lleva el viento. Termino perdiendo mi libertad. ¿Quién puede decir que tiene un corazón libre si está infectado y ahogado por los rencores, las tristezas, los deseos egoístas, el orgullo, y nunca se siente satisfecho, y va perdiendo la alegría en ese dolor de la insatisfacción? Mejor busquemos la libertad del Espíritu.

PILDORAS DE FE🌾

¡ATENCIÓN!: Si sigues creyendo en Dios sin dudar y caminando a paso firme en la fe, Su gracia y Su poder te sostendrán y levantará tu espíritu al triunfo, verás milagros nunca soñados en tu vida y nada te será imposible, porque un corazón que CREE y sueña en GRANDE jamás será derrotado. Recuerda: ¡No estás solo! DIOS está contigo, aunque no lo veas, Él te cuida, te ama, te consuela y te protege ¡ÁNIMO!