LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

12 de Abril

Pido la luz al Espíritu Santo para descubrir cuáles son mis profundas esclavitudes, qué cosas me hacen sufrir inútilmente, qué cosas me quitan la alegría de vivir, de dónde vienen las tristezas, los rencores, las insatisfacciones que llevo dentro.

Trato de enfrentar con claridad esas esclavitudes ante la mirada de Cristo, y tomo conciencia de mis planes: ¿realmente quiero liberarme de esas esclavitudes, o en el fondo prefiero seguir así?

Pido al Espíritu Santo la gracia de descubrir que él es la verdadera libertad, y me detengo a pedir con insistencia el deseo de liberarme y de recuperar el aire, el entusiasmo por vivir, las ganas de crecer y de amar, el gozo de ser amigo de Jesús.

Me imagino cómo sería mi vida cotidiana, mi trabajo, mi encuentro con los demás, si dejara que el Espíritu Santo me diera la verdadera libertad.

Trato de salir de la oración dispuesto a vivir así en cada momento.

PILDORAS DE FE🌾

Hoy es un buen día para dejar que la luz brille ante la oscuridad y dejar que la bondad de Dios se manifieste en eso que crees pequeño. El bien siempre será superior al mal. Recuerda que el amor de Dios TODO lo supera. Por eso: ama, ríe, perdona, entrega, consuela, regala, escucha. Pon de tu parte y verás a Dios obrar maravillas a través de ti. ¡Que nadie te quite tus ganas de salir victorioso! ¡Cree y verás milagros llover sobre ti y los tuyos!

Así sea