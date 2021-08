LOS CINCO MINUTOS DEL ESPIRITU SANTO🌾

03 de Agosto

«Ven Espíritu Santo, tú que derramas luz para comprender las cosas, enséñame a reconocer los mensajes de mi vida.

A veces, cuando miro hacia atrás, veo los momentos negros y tristes de mi propia historia; brotan recuerdos que me hacen sufrir.

Ayúdame a mirar mi historia con otros ojos, para que pueda reconocer tu presencia en esos momentos, y así descubra lo que has querido enseñarme a través de esos acontecimientos.

Ven Espíritu Santo, para que vea que todo tiene algún sentido, alguna luz, algún para qué. Ven, para que recuerde con gozo los momentos bellos, grandes y pequeños, para que pueda descubrir que, a pesar de todo, valió la pena haber vivido.

No permitas que las nubes me impidan ver el sol que también ha brillado a lo largo de toda mi existencia. Ilumina mis ojos, Espíritu Santo, para que pueda reconocerlo, y sepa darte gracias con sinceridad por mi vida entera.

Amén.»

🌾 PILDORAS DE FE🌾

No vivas en el miedo, no te quejes, no reproches nada; al contrario, comienza por aferrarte más al amor de Dios, a enamorarte más de Él. Saldrás de está como has salido de muchas otras oscuras situaciones, y todo con su ayuda fiel, con su apoyo incondicional. Deja que su Luz impregne todo en tu vida, que cada destello de su fuente luminosa y salvadora penetre las angustias y preocupaciones más profundas de tu ser y las desvanezcas. Haz tuyas las palabras del salmista: “Yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me proteja” (Salmo 69,30) ¡Ánimo! El Señor te bendiga y derrame abundantes bendiciones sobre tu vida y familia. ¡Amén!