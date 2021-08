LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

06 de Agosto

«Ven Espíritu Santo, aplaca todo lo que da vueltas dentro de mí y enséñame a detenerme. No dejes que viva las cosas superficialmente, con esa prisa que me hace daño, con esa inquietud que no me permite disfrutar de lo que me regalas.

Mira esa fiebre interior que a veces me atormenta. Calma, serena, aplaca esa carrera loca que hay dentro de mí.

Ven Espíritu Santo. Enséñame a valorar el misterio de cada cosa y de cada ser humano, para que les dedique el tiempo y la atención que se merecen, para que pueda aprender el mensaje profundo de todo lo que me toque vivir.

Ven Espíritu Santo, a derramar tu dulce calma en todo mi ser.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

No debes temer. Te invito a darle la bienvenida a tus problemas con un rostro confiado porque el Señor, tu Dios, seguirá tus pasos y no te abandonará. Su poder no defrauda. Aférrate a Él con fuerza, y seguirás encontrando más fuerzas para seguir adelante. ¡Ánimo! Te invito a leer el salmo 27 porque son palabras de confianza, de entregar la vida a Dios y saber que su poder nos ayuda siempre, abre tu Biblia y léelo. Dios quiere ver en ti la fe que tienes para creer que Él mejorará toda circunstancia y que pintará un mejor cuadro en tu vida, un cuadro lleno de promesas cumplidas y logros alcanzados ¡Confía!