LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

19 de Agosto

«Ven Espíritu Santo, y enséñame a escuchar la música de la vida.

Toca mis oídos espirituales para que aprenda a gozar esa canción que tú vas creando con cada cosa que me toca vivir.

Ayúdame a apreciar todos los sonidos, y también los silencios, porque también lo que me parece desagradable, puede convertirse en parte de esa bella canción.

Ven Espíritu Santo, ilumina mi vida, para que no me encierre a llorar lo que me falta y lo que he perdido. No dejes que cierre mi corazón a las cosas nuevas que quieres hacer nacer en mí, ven para que me atreva a tomar ese nuevo camino que me propones, cuando los demás caminos se han perdido.

Enséñame a escuchar con el corazón, para que reconozca que, cuando una nota se apaga, comienza a sonar una nota distinta, comienza a vibrar otra cuerda, y la vida continúa.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Si quieres seguir creciendo debes recordar todo lo bueno que Dios hace ¡Nunca dejes de creer! Sigue insistiendo y nunca te canses de orar. No permitas que comentarios negativos arruinen tus sueños ¡Avanza sin temor! Dios hará que esas pruebas se transformen en ocasión para manifestar su poder en Ti. ¡Buenos días!