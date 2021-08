LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

27 de Agosto

«Espíritu Santo, fuerza de mi vida, hoy vuelvo a darte gracias.

Gracias porque me colocaste en este universo para que yo haga un camino, para que aprenda a amar, para que descubra tu amistad día a día.

Gracias porque estás conmigo en todo lo que me pasa y me ayudas a aprender algo de cada cosa que me suceda.

Gracias porque quieres transformar todo mi ser con tu vida divina.

Gracias porque cada día es una novedad, porque siempre hay nuevos signos de tu amor, porque siempre me invitas a algo más.

Cuando te abro mi mente y mi corazón puedo recibir maravillas de tu ternura.

Y siempre me llamas a volver a empezar.

Gracias Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Suplica al Dios Padre, Señor de los ejércitos que en este momento deje caer su mano poderosa y venza a todos aquellos que te quieren hacer daño. Dios es Grande, y Él ha prometido estar contigo en las buenas y malas. Así es Dios para mí, un Padre, amoroso, comprensivo, maravilloso. Dios es mi manantial, mi regalo, mi roca, mi fortaleza, mi señor, el único y soberano Rey, quien se merece toda mi atención.