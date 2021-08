LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

30 de Agosto

«Ven Espíritu Santo. Tu amor me contiene y me eleva.

Pero muchas veces las preocupaciones de la vida me tiran abajo, como si no tuviera tu amor.

Y algunas veces me dejo llevar por la angustia cuando los problemas no son tan grandes.

Dame un corazón más agradecido, para que pueda vivir con más optimismo, sin dejar que se me amargue el alma por las cosas que me pasan. Porque siempre, en medio de los problemas, hay muchos regalos de tu amor. Ayúdame a descubrirlos, Espíritu que sostienes mi vida.

Ven Espíritu Santo, una vez más quiero dejar ante ti todo lo que me preocupa, y confiar en tu ayuda.

Te entrego mi salud, mi hogar, mis tareas, mis proyectos. Quiero que te hagas presente en todos los momentos, que me protejas, y que lleves todo a un buen puerto.

Y te agradezco, Espíritu de amor, por todo lo que me has dado. Por el aire, las personas que me ayudan y me alientan, el corazón que late, la sangre, la piel, las sensaciones agradables, y tantas simples cosas que llenan cada día de mi vida.

Gracias, Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Pídele a Dios que te proteja y que nada ni nadie te pueda perturbar. Dios nunca se irá, y aunque el mal se asome, contarás con la sombra del Todopoderoso que disipa toda oscuridad. Ante las dificultades: confía, mantén la fuerza y las ganas de luchar. Aunque no la notes, la mano de Dios está ahí, esperando a que extiendas la tuya y hacerte saber que ¡NUNCA SALDRÁS DERROTADO!… Buenos días