LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

09 de Septiembre

«Espíritu Santo, tú eres Dios. Hoy vengo a pedirte perdón por las veces que te he ofendido.

Confío en tu misericordia sin límites, en tu compasión que nunca se acaba, y te pido que me perdones por mis caídas. Porque no fui más generoso, porque no siempre me entregué con alegría, porque me dejé llevar por la negatividad o la tristeza, porque en mi interior alimenté algún desprecio y rechazo hacia otras personas.

Perdóname y purifícame, Espíritu Santo.

También te pido perdón por las veces que no me dejé inspirar por ti, que no me dejé llevar, que me resistí a tus invitaciones, que preferí quedarme cómodo en mi mediocridad y cerré mis oídos a tus llamados.

Te pido perdón, sabiendo que me darás la gracia para volver a comenzar, para seguir intentando los cambios que me propones en mi interior.

Gracias, Espíritu Santo, porque nunca dejas de confiar en mí.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Dios no actúa en el momento que nosotros queremos, sino cuando EL sabe que es necesario intervenir para nuestro bien. Todo lo demás requiere esfuerzo y perseverancia. No desesperemos, TODO TIENE SU MOMENTO bajo el sol. ¡Confiemos en sus promesas! [Redacción: Pildorasdefe.net]