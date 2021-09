LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

19 de Septiembre

Es cierto que el Espíritu Santo actúa de modo permanente en nuestras vidas, y hace maravillas. Pero normalmente no las hace de la manera como nosotros lo esperamos o lo imaginamos. Por eso nos parece que él está en silencio, que calla, que no interviene. Sin embargo, él siempre está preparando algo nuevo, y por eso podemos tener esperanzas. Veamos cómo lo expresaba Romano Guardini en su oración:

«Espíritu Santo, que nos has sido enviado,

y permaneces cerca de nosotros,

aunque los espacios resuenen vacíos

como si estuvieras lejos.

En tus manos perduran los siglos

y todas las cosas serán en ti cumplidas,

mientras reinas en el misterio del silencio.

Así lo creemos, y esperamos el mundo

que ha de venir.

Enséñanos a esperar en la esperanza.

Concédenos participar de ese mundo que vendrá,

para que la presencia de tu gloria

sea verdadera en nosotros.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Abre tu vida al amor. Camina confiado sabiendo que Dios nunca te abandonará a tu suerte y actuará más pronto que tarde. Pon todos tus planes y todo lo que tienes en sus manos y Él te abrirá caminos de bendición. Dios nunca se olvidará de ti ni de tus sueños. Amén.