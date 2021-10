LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

22 de Octubre

El Espíritu Santo es maestro de las cosas pequeñas. Frecuentemente no somos felices porque no sabemos valorar esa enseñanza.

Muchas veces no disfrutamos de ciertas cosas porque nos parecen pequeñas. Otras veces no hacemos algunas buenas acciones porque nos parecen insignificantes. Como conclusión, nos quedamos sin nada entre las manos. Se trata de una tentación que nos conviene dominar.

Este pequeño momento vale la pena, porque es la simple felicidad que el Señor me está regalando ahora. Si lo acepto, y lo disfruto con sencillez, esto tonifica mi alma, me ayuda a sentirme vivo, y me prepara para otras alegrías más grandes.

Esta pequeña acción vale la pena, dar esta sonrisa vale la pena, regalar este saludo amable vale la pena, ofrecer esa pequeña ayuda, vale la pena. Porque es lo que el Espíritu Santo me está inspirando, y entonces, eso no tiene medida, no es pequeño. La medida y el valor de ese acto están dados porque es una respuesta a las inspiraciones del Espíritu Santo, porque es un acto de amor. Entonces, vale la pena.

PILDORAS DE FE🌾

Puede que la vida te dé algunos tropezones de vez en cuando y te lance al suelo, pero tú decides si levantarte o no con mejor ánimo. Detrás de cada tropiezo, de cada situación incómoda que genere frustración, hay una enseñanza escondida que Dios quiere que descubras. Hoy tienes la oportunidad de comenzar de nuevo y de hacer las cosas mucho mejor que ayer, tomando una mejor actitud y confiando en el Poder de Dios, confía en su Palabra: «No se preocupen por el mañana, porque el mañana traerá sus preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas» (Mt 6,34)