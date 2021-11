LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

25 de Noviembre

«Ven Espíritu Santo, Espíritu de esperanza.

Cuando me parezca que todo está perdido.

Ven, Espíritu de esperanza.

Cuando crea que todos son egoístas e interesados.

Ven, Espíritu de esperanza.

Cuando sienta que no vale la pena empezar algo nuevo.

Ven, Espíritu de esperanza.

Cuando piense que ya no podré cambiar.

Ven, Espíritu de esperanza.

Cuando crea que ya nada bello se puede esperar de la vida.

Ven, Espíritu de esperanza.

Cuando me parezca que la civilización del amor no es más que una utopía.

Ven, Espíritu de esperanza.

Cuando sienta que yo ya no puedo hacer nada por la paz y la justicia.

Ven, Espíritu de esperanza.

Cuando me canse de luchar.

Ven Espíritu de esperanza.

🌾 PILDORAS DE FE🌾

La asistencia divina de Dios es la que te sostiene cuando las fuerzas te faltan y todos te abandonan. Resiste con fe y con valor . Aunque los demás te falten, Dios jamás lo hará, Él se mantendrá a tu lado resguardando tu corazón. No dudes de su bondad, es infinitamente ¡GRANDE!