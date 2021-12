🌾 LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

1 de Diciembre

«Espíritu Santo, tú eres vida, tú eres necesario para mí como el aire que respiro. Te doy gracias por el don de la vida, porque es maravilloso existir. Permíteme respirar contigo, Señor.

Te adoro Espíritu Santo, porque así como el aire me rodea y penetra en mí, así también estoy rodeado por ti, me envuelves con tu presencia, lleno de vida en plenitud y de pura alegría, me penetras con tu gracia y me transformas con tu presencia.

¡Gloria a ti, Señor, Espíritu de vida!

Junto con el aire que sale de mis pulmones, llévate todo lo que no me hace feliz, arroja fuera de mí toda impureza, expulsa todas mis angustias y tristezas, todos mis rencores y malos recuerdos, todo egoísmo y mala intención. Llévate todo Dios mío, y déjame sólo tu gracia, tu vida. Quédate tú invadiendo todo mi ser y reinando en mí con tu gozo en medio de mis tareas.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Dios tiene un mensaje importante para ti. Él quiere decirte: ”Confía en mi Amor, en mis Promesas, en los Milagros que puedo hacer en tu vida ¿Qué haces buscando respuestas en brujerías, horóscopos, supersticiones? ¿No te basto Yo? Estás a una Biblia de distancia de tocar mi corazón y derramar maravillas sobre tu vida. ¡Créelo! Ven a mí y no te defraudaré”