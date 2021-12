LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

17 de Diciembre

«Ven Espíritu Santo, porque cuando llueve añoro el sol; cuando hace calor, deseo el aire fresco; cuando estoy solo extraño a los amigos; cuando estoy con ellos desearía la calma de la soledad. Nunca estoy del todo conforme con la vida.

Ven a sanar a esta pobre creatura insatisfecha, que no sabe adaptarse, que no sabe valorar lo bueno de cada cosa, la belleza de cada momento.

Ven a darme un corazón abierto y optimista, capaz de recibir lo que tú le regalas, cuando tú lo regalas y como tú quieras regalarlo.

Hoy mismo, Espíritu Santo, enséñame a valorar el bien de este día así como es, sin exigir otra cosa. Enséñame a entregarme en estas circunstancias que me toca vivir, y muéstrame que también de esto que me está sucediendo puedo aprender algo, puedo sacar algo bueno.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Sin importar los problemas que enfrentes, sigue confiando siempre en Dios. Sigue confiando en su poderosa presencia aún cuando tus problemas no hayan tenido solución. Valdrá la pena esperar por aquello que vale la pena tener, porque Dios se lucirá con una GRAN BENDICIÓN para tu vida si te mantienes firme.