LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

28 de Diciembre

Cuando está terminando un año, es hora de evaluar cómo lo hemos vivido, y también es el momento de prepararnos para comenzar una nueva etapa de nuestras vidas. Es hora de revisar cómo están nuestros grandes ideales, y de preguntarnos cómo podríamos vivirlos mejor.

Pero cuando nos preparamos para comenzar una nueva etapa, es indispensable detenernos a presentarle al Espíritu Santo nuestros proyectos y nuestros sueños, y también a pedirle que nos ilumine para ver si eso realmente nos conviene.

El Espíritu Santo siempre busca hacernos crecer, hacernos avanzar un poco más. Por eso, él mismo nos inspira para que comencemos nuevas etapas, para que no nos quedemos encerrados en el pasado, para que saquemos lo mejor de nosotros, y sepamos volver a comenzar, una vez más. Él se derrama de un modo especial cuando está por comenzar algo nuevo.

Dejemos que en estos últimos días del año el Espíritu Santo nos inspire sueños buenos, proyectos generosos, perspectivas llenas de esperanza y entusiasmo.

PILDORAS DE FE🌾

Ten la plena certeza de que el Señor no te abandonará en medio de tus problemas. Su amor y su poder no fallan. Él te dará las fuerzas para enfrentarte a toda clase de situaciones. Los milagros suceden. No te desesperes, Dios tiene algo especial para ti. «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece» (Fil 4,13) Repítelo hoy. Sólo en Jesús deben estar puestas tus esperanzas. Dios hará grandes maravillas en tu vida si se lo permites. Deja todo lo que no está a tu alcance en sus manos y continúa luchando, siempre confiando en su amor. Siempre, las cosas que Dios planea para ti son mucho mejores de lo que tú las has pensado. Sonríe, canta, ora y trabaja por tus sueños ¡Ánimo! Que el DULCE NIÑO JESÚS derrame sobre ti toda su ternura.