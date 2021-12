LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

29 de Diciembre

«Ven Espíritu Santo, y ayúdame a poner en tu presencia todo lo que me preocupa, todo lo que me inquieta, todo lo que perturba mi paz.

Tú sabes cuáles son mis preocupaciones más profundas, pero hoy quiero contártelas, porque es mejor compartirlas contigo que pretender enfrentarlas con mis pocas fuerzas humanas.

Escúchame Señor, porque clamo a ti con toda mi alma, a ti levanto mis brazos y te ruego que me auxilies.

Quiero decirte todo lo que a veces me preocupa: mi salud, mi trabajo, mis seres queridos, mis necesidades, y todo lo que me perturba y me inquieta. Toma todo eso, y ocúpate también tú conmigo. Ven Espíritu Santo, porque así no me sentiré solo con el peso de la vida, y podré caminar y avanzar con ganas. Ven para que pueda experimentar tu dulzura, tu gozo, tu fuerza. Dame la gracia de ver que, aunque todo pasa, lo que nunca se acaba es tu amor, y con ese amor puedo enfrentarlo todo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Todos atravesamos por dificultades y necesidades en la vida, pero recuerda: ¡TODO PASA! Reza con fe: «Padre, en Ti confío, Tú todo lo puedes, renuevas, transformas y lo haces útil para tus santos propósitos, porque solo Tú tienes el poder de sanar y de liberar. Te amo y confío en la bendición poderosa que ahora derramas sobre mí «. Amén