LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

20 de Enero

«Ven Espíritu Santo, y ayúdame a perdonar. Porque a veces recuerdo el daño que me han hecho, y eso alimenta mis rencores y mis angustias.

Ayúdame a comprender a esas personas que me lastimaron, enséñame a buscarles alguna excusa para que pueda perdonarlos. Ven Espíritu Santo, y derrama dentro de mí el deseo de perdonar y la gracia del perdón, porque solo no puedo.

Ayúdame a descubrir que es mejor estar libre de esos rencores y ataduras, y dame tu gracia para liberarme de verdad. Derrama tu paz en todas mis relaciones con otras personas, para que reine el amor y nunca el rencor.

Amén.»

🌾 PILDORAS DE FE🌾

Confía en la bondad de Dios ¡No te desesperes ni te desanimes! Confía en que Él es tremendamente PODEROSO para cambiar situaciones contrarias y complejas que están afectando tu vida. Reza en este momento: «Señor, Mi completa confianza está en Ti. Bajo tu sombra me resguardo, Tú eres mi protección, Mi escudo y mi trampolín hacia la victoria. Me refugio en ti».