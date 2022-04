LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

22 de Abril

«Espíritu Santo, todo mi ser está hecho para el encuentro con los hermanos.

Has puesto dentro de mí el llamado a caminar con los demás. Por eso estoy aquí, en tu presencia, para pedirte que alimentes mi sentido comunitario.

Quiero aprender a trabajar con los demás.

Quiero evangelizar en unión con toda la Iglesia que camina.

Enséñame, Espíritu Santo, a buscar caminos de diálogo y de unidad con los demás cristianos que luchan por tu Reino.

Que nuestra santidad sea comprometida y comunitaria, y no busquemos salvarnos solos.

Tampoco permitas que nos encerremos en pequeños grupos que se sienten superiores.

Toca nuestros corazones y nuestra mirada para que aprendamos a abrirnos a todos, para que podamos llegar a todos.

Y danos la sensibilidad del amor para adaptarnos a lo que ellos viven, a sus inquietudes y necesidades.

Así caminaremos con ellos para extender juntos el Reino de Dios.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Dios te ama y Él te quiere bendecir en grande. Confía en su poder sanador. El hecho de que no hayas logrado las cosas como las has planeado, no quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. Dios está trabajando en tu vida ahora, ÉI está obrando en tu favor. Dios ha preparado grandes cosas para ti. Dios ha preparado lo mejor. «El Señor te haga triunfar en el momento del peligro». (Salmo 20,2)