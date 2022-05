LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

5 de Mayo

«Ven Espíritu Santo. Quiero decirte que he tenido muchos ideales y muchos sueños, pero con el paso del tiempo se fueron apoderando de mí muchas cosas que me enferman por dentro: rencores, egoísmos, nerviosismos, celos, envidias, tristezas, ambiciones, cansancios o desilusiones.

Todo eso, poco a poco, me fue quitando la alegría de soñar, de amar, de servir.

Ahora, en lugar de luchar por un mundo mejor, lo que busco es estar tranquilo, que no me molesten, disfrutar de la vida. Yo sé que eso también es bueno, pero me duele haber enfriado mis sueños más hermosos.

Por eso te pido que vengas Espíritu Santo. Ven a devolverme las ganas de hacer el bien, de cambiar algo en este mundo; renueva en mí el sueño de una vida fraterna y solidaria, la alegría de servir y de trabajar con los demás.

Ven Espíritu Santo, para que deje de sobrevivir y vuelva a vivir.

Ven, para que pueda recuperar la alegría y el deseo de luchar por grandes ideales.

Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

Quiero decírtelo nuevamente: lo que se avecina para ti es grande y bueno, lleno de abundantes bendiciones, solo abre tu corazón y confía. Dios está contigo, su misericordia quiere alcanzarte y lo ha dejado claro en su Palabra de vida: «Los que confían en Dios comprenderán la verdad y los que le son fieles permanecerán junto a Él en el amor. Porque la gracia y la misericordia de Dios son para sus elegidos». (Sabiduría 3,9)