LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

13 de Mayo

«Ven Espíritu Santo, mira todas esas emociones que a veces se sublevan en mi interior. Mira mis nerviosismos, mis arranques de ira, mis reacciones de agresividad, todas las veces que me indigno y me resiento por las cosas que me dicen, o por los errores y las imperfecciones de los demás.

Ven como lluvia mansa a refrescar mi interior, para que no me queme y me enferme a causa de esas tensiones. Ven como brisa tibia que acaricia y devuelve la calma, ven como música suave que me relaja por dentro, ven como amor y ternura que me ayuda a comprender a los demás.

¿Para qué quiero esos nerviosismos y resentimientos? Ayúdame a usar mis energías para cosas buenas, porque no quiero desgastarme en lamentos y angustias sin sentido. Ven Espíritu de armonía y de serenidad. Ven, para que siempre elija el amor, el diálogo y la amistad. Ven, para que sepa reaccionar con amor, para que pueda vencer el mal con el bien. Porque el amor es siempre el mejor camino. Ven Espíritu Santo.

Amén.»

PILDORAS DE FE🌾

No te enfoques en lo malo de esa situación dolorosa, sino en el bienestar y la felicidad que Dios pondrá en tu vida a través de ella, porque El quiere favorecerte, eres la Niña de sus ojos y te ama más de lo que imaginas. Recuerda: «Señor, yo confío en tu misericordia: que mi corazón se alegre porque me salvaste» (Salmo 13,6) Dios te dará las fuerzas para resistir y vencer ¡CRÉELO! Mantén la FE y confía.