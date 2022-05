LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

«Lava nuestras manchas.»

Imaginemos un valle lleno de basura y suciedad, atravesado por un pequeño río que baja de los cerros, donde nadie se atreve a colocar sus pies desnudos por temor a ensuciarse. Pero de pronto el río empieza a crecer, y su caudal es cada vez mayor. El río crecido, con su fuerza, arrastra todas las basuras y limpia completamente el valle. Al día siguiente, todo está en calma, y corren aguas limpias, que sirven para beber y para bañarse.

Imaginemos todas las manchas y suciedades de nuestro interior. Pensemos no sólo en nuestros pecados, sino en las inclinaciones que han dejado esos pecados; pensemos también en las tristezas y perturbaciones interiores que han quedado por nuestras malas acciones. Y roguémosle al Espíritu Santo que pase como un río caudaloso, que lave, que limpie todo, que se lleve toda suciedad y nos deje blancos, relucientes, verdaderamente liberados.

PILDORAS DE FE🌾

Destierra de tu vida esa inseguridad que te mantiene atado a rutinas pesadas, áridas y amargas que no hacen bien a tu espíritu. Permite que Dios sea la brújula de tu vida. Si te sientes cansado, derrotado y sin fuerzas para continuar, te invito a que le digas a Dios en este momento, las siguientes palabras: «Padre, ten misericordia de mí, cambia este corazón endurecido, ya sin fuerzas y reseco que habita dentro de mí, y derrámale tus bendiciones para poder sentir tus consuelos que abrigan, cobijan, que tocan todas mis heridas, que me sanan y me sacan de estos vacíos y derrotas con las que he llenado mi alma, por culpa de mis propios miedos y por haberme mantenido alejado del fuego vivo de tu amor. Amén”.