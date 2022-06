LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO💫

22 de Junio

Una persona espiritual, llena del Espíritu, sabe compartir y busca la felicidad de los demás. No se aleja de los otros, sino que sabe descubrir a Jesús en ellos. Hay personas que se creen espirituales, pero en realidad están llenas de rencores y de orgullo, o no son capaces de hacer feliz a nadie. Entonces, en realidad, están lejos de Dios, porque nuestro amor al Dios invisible se manifiesta en el trato con los hermanos visibles: «El que no ama al hermano que ve, no puede amar a Dios, a quien no ve» (1 Juan 4,20). Por eso San Pablo llamaba carnales a los que vivían en la envidia y la discordia (1 Corintios 3,3).

Mientras los criterios de este mundo nos invitan a pensar en nosotros mismos, a acomodarnos lo mejor posible, a desentendernos de los demás, a consumir, a comprar, a no participar, el Espíritu Santo quiere impulsarnos siempre a la unidad, a la participación, al encuentro. Su impulso divino busca que todas las cosas y todas las personas se vayan armonizando en una maravillosa unidad. Él es Amor que une personas. Por eso, en este año somos llamados a integrarnos un poco más en la Iglesia, a quererla más, a buscar nuevas maneras de sentirnos parte de ella.

PILDORAS DE FE🌾

Amado Padre, te quiero suplicar una bendición de fortaleza, de ánimo y de salud para este nuevo día… Tú debes sentir que Dios te ama y te impulsa a ser feliz, aún cuando algunos pocos quieran verte derrotado. Suplica al Dios supremo, Señor de los ejércitos que en este momento deje caer su mano poderosa y venza a todos aquellos que te quieren hacer daño. ¡Créelo! Buenos días