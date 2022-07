LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

15 de Julio

Cuando uno ha sido tocado por el Espíritu Santo, puede vivir algunas experiencias gratis, sin estar pendiente de uno mismo. Es la capacidad de admirarse y de alegrarse por el otro, pero sin estar pensando que es algo mío, y sin estar buscando poseerlo para mí. En todo caso, me alegro de poder disfrutar algo con los demás, como algo nuestro, no como algo mío. Amo a Dios porque es un bien, no porque es mío, y aun cuando lo percibo como bueno para mí, en realidad el mismo impulso del amor me lleva a buscarlo como un bien para nosotros. Esta renuncia a ser el único, producida por el Espíritu Santo, es una forma de comprobar que realmente hemos salido de nosotros mismos. En esta renuncia a ser el único la recompensa no es más que el mismo amor que ama por amar, en una generosa ampliación del yo.

En este sentido debe entenderse la exhortación paulina a que “cada uno no busque su propio interés sino el de los demás” (1 Cor 10, 24), en el mismo contexto en que sostiene: “si un alimento causa tropiezo a mi hermano nunca jamás comeré carne” (8, 13). Esta expresión -“que nadie busque su propio interés”- aparece también en Flp 2, 4, donde el modelo que se presenta inmediatamente es el de Cristo que “se despojó a sí mismo” (2, 7).

Pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a hacer el bien gratis, no pensando tanto en nosotros mismos sino en las necesidades de los hermanos.

PILDORAS DE FE🌾

¡Ten Fe y Confía en la bondad de Dios!, ¡No te desesperes ni desanimes! Confía en que Él es tremendamente PODEROSO para cambiar situaciones contrarias y complejas. Repite en este instante dentro de ti: «Señor, Mi completa y única confianza está en Ti. Bajo tu sombra me resguardo, Tú eres mi máxima protección, mi gran escudo y mi trampolín hacia la victoria. Mi refugio está en ti»… ¡ÁNIMO!