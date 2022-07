LOS CINCO MINUTOS DEL ESPÍRITU SANTO🌾

17 de Julio

Me hago unas preguntas para saber si estoy dejando actuar al Espíritu Santo:

¿Acepto el llamado del Espíritu para construir el Reino de Dios a mi alrededor, ofrezco mis manos y mi creatividad para mejorar algo, para sembrar cambios positivos, para hacer nacer la justicia, la solidaridad, la fraternidad?

Con mi entusiasmo frente a los desafíos, mi alegría y mis ganas de luchar, ¿despierto la esperanza a mi alrededor?, ¿o sólo fomento la queja amarga, el desánimo, la tristeza?

¿Estoy abierto al futuro, a lo nuevo, viviendo cada día con la juventud del alma, confiando plenamente en el impulso del Espíritu?. ¿O vivo de recuerdos y pretendiendo controlarlo todo, con el corazón avejentado?

¿Vale la pena vivir sin el maravilloso impulso del Espíritu?

Me detengo un momento a invocarlo.

PILDORAS DE FE🌾

Debes saber que todo aquello que estás enfrentando no es nada comparado con lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Confía en Dios, confía en su amor y en su respaldo. Él está allí para apoyarte. Dios te ayuda, te da fuerzas y esperanzas, pero tienes que dar lo mejor de ti para concretar todo lo que deseas. No te quedes escarbando en terreno árido, prosigue, lucha, sé la mejor versión de ti mismo. Dios te ha capacitado con grandes habilidades para tu defensa y victoria. Canta como el salmista: “El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón confía en él. Mi corazón se alegra porque recibí su ayuda” ¡Ánimo! Alégrate como si ya tienes lo que le pediste al Señor. Repite: “Gracias, Señor, por las personas que están a mi lado y que me ayudan a seguir adelante. Gracias por cada situación que colocas en mi camino porque sé que es para mi pleno crecimiento. Amén”